Pfeffi, Absinth und Rock'n'Roll- sechs Leipziger Kneipen im Porträt

Whiskeys, Pubquiz und ein Tanzsaal – Noels Ballroom in der Südvorstadt

„There are no strangers here – only friends who haven‘t met“ prangt in Noels Ballroom über dem Tresen, eingerahmt von allerlei hochprozentigem Wasser des Lebens, der wortgeschichtlichen Bedeutung von Whiskey. Dieses Zitat des irischen Dichters William Butler Yeats bringt in anderen Irish Pubs mitunter das Klischeefass zum Überlaufen, in Noels Ballroom ist es über die Jahre in Fleisch und Blut übergegangen, zur gelebten Philosophie geworden. Enge Freundschaften sind vor dem Tresen, dahinter und über den Bartisch hinweg entstanden.