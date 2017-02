Immer auf Achse – Leipzigs Pendler

In ihrem privaten Arbeitszimmer könne sie sich sogar besser konzentrieren als im Büro, weil sie weniger abgelenkt sei. Theoretisch könnte sie noch häufiger von zu Hause aus arbeiten. „Bei bestimmten Themen sollte man den Kollegen aber schon in die Augen gucken“, findet Schneider. An wichtigen Meetings nimmt sie lieber persönlich teil, auch wenn Videokonferenzen in der international ausgerichteten Firma normal seien. Viele Kollegen, die in den USA, Frankreich oder Norwegen arbeiten, werden per Skype zugeschaltet.

Noch zehn Minuten bis Leipzig, die Landschaft fliegt als Silhouette vorbei, es ist ruhiger geworden im Waggon.

Vielleicht, sagt Doreen Schneider, habe sie mit der Pendelei weniger Probleme, weil sie aus Berlin größere Entfernungen gewohnt sei. Zehn Jahre lang lebte die gebürtige Sächsin, die bei Eilenburg aufwuchs, in der Hauptstadt. Zuvor arbeitete sie einige Jahre in Hamburg und Stuttgart in einem Beruf, der noch mehr Flexibilität erforderte: als Flugbegleiterin. Zweieinhalb Jahre flog Schneider in die Türkei, nach Italien, Spanien und Georgien. „Da war ich echt nur mit dem Koffer unterwegs“, sagt sie. Selten saß sie abends wieder auf der eigenen Wohnzimmercouch. So aufregend sich viele ein Leben in der Luft vorstellen, am „Ende sind die Abläufe immer die gleichen, die Fragen und das Gemecker auch“, sagt Doreen Schneider und schmunzelt. Sie wollte sich weiterentwickeln, bildete sich weiter und landete schließlich in Berlin. Und nun der Weg zurück in die Heimat.