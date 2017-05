Lichtblick für Leipziger Fahrradfahrer

Mit integriertem Lichtsystem sicher durch die Nacht

Fahrt ihr in Leipzig genauso gern Fahrrad wie ich? Um ehrlich zu sein, habe ich nach der Schule gar nicht erst den Führerschein gemacht. Wer hier von A nach B kommen will, ist auf zwei Rädern schließlich fast genauso schnell wie auf vieren. Auch ein Ticket für die Straßenbahn kaufe ich mir eigentlich nur, wenn es wirklich regnet und stürmt. Gleichzeitig kenne ich die Leiden Leipziger Fahrradfahrer gut: gefährliche Straßenbahnschienen, gemeiner Diebstahl und das ungute Gefühl, im Dunkeln nach Hause zu fahren, weil ich mal wieder mein Licht vergessen habe. Zumindest für letzteres Problem bietet das Team des Startups Hikari Bike jetzt eine praktische Lösung an: Vom heimischen Keller aus haben Gründer Philipp Mackeldey und Norbert Fleischer ein Lichtsystem entwickelt, das direkt in Lenker und Sattelstütze verbaut wird. Das ist nicht nur super praktisch, sondern sieht auch richtig chic und dezent aus. Im STARTER SPACE in den Höfen am Brühl können sich die Leipziger davon selbst überzeugen. Für unseren Startklar-Blog habe ich die beiden Gründer inklusive Fahrrad kurzerhand aufs Dach entführt.

Hallo ihr Zwei. Mit Hikari Bike habt ihr eure Leidenschaft zum Geschäftsmodell gemacht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?

Philipp: Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ich fahre bei Wind und Wetter. Das Fahrrad ist mein Fortbewegungsmittel Nummer 1. Deswegen lege ich großen Wert darauf, dass mein Fahrrad klasse funktioniert. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass mein Licht-Anstecksystem öfter vom Fahrrad geklaut wurde oder ich es vergessen habe, wenn ich es brauchte. In meinem Elektrotechnik-Studium wurde deshalb der Erfindergeist in mir geweckt. Ich habe mir gesagt „Da muss es eine bessere Lösung geben!“ So ist dann das Lichtsystem von Hikari Bike entstanden. Norbert: Philipp und ich haben 15 Jahre lang Judo als Leistungssport betrieben. Wir haben uns jeden Tag gesehen und kennen uns sehr, sehr gut. Ich konnte dadurch beobachten, wie Philipp das Produkt entwickelt hat. Gleichzeitig ergaben sich auch für mich privat neue Wege. Ich habe meinen Job gekündigt und bin in die Selbständigkeit gegangen. Philipp hat seine Stärken im technischen Bereich und ich kenne mich mit Geschäftsmodellen und dem Vertrieb aus. Dadurch ergänzen wir uns sehr gut und haben uns zu Hikari Bike zusammengetan.

Für alle, die technisch nicht so versiert sind: Könnt ihr mal genauer beschreiben, wie euer Produkt funktioniert?

Philipp: Wir haben hier ein Fahrradlichtsystem, das in den Lenker und die Sattelstütze integriert ist und so für eine sehr gute Sichtbarkeit im Dunkeln sorgt. Wenn das Licht nicht eingeschaltet ist, ist es optisch am Fahrrad nicht mehr als Fremdkörper wahrzunehmen. Im Innenraum der Konstruktion befinden sich die Elektronik und der Akku, der über einen seitlichen USB-Anschluss ganz einfach wiederaufladbar ist. Das Licht kann man durch einen kleinen Stick aktivieren, den man am Schlüsselbund mit sich trägt.

Wie unterscheidet sich euer Licht optisch von klassischen Fahrradlampen?

Philipp: Bei dem Lichtsystem ist es so, dass du eine andere Art von Ausleuchtung hast. Es gibt keinen gebündelten, zentrierten Lichtkegel wie bei Anstecklichtern, sondern ein schönes, flächiges Licht. Das heißt, es ist z.B. der ideale Wegbegleiter, wenn ich abends vom See durch die Dunkelheit in die Stadt zurückfahre.

Wann war der Moment, in dem ihr wusstet, das ist nicht nur Spielerei, sondern könnte eine funktionierende Geschäftsidee werden?

Norbert: Das war A nach dem Feedback der Freunde, die gesagt haben „coole Sache, so etwas brauchen wir“. Und kam B vom Probieren. Wir haben einfach versucht, das Produkt auf den Markt zu bringen und konnten dann direkt erste Verkäufe und zufriedene Kunden erzielen, die uns darin bestätigt haben, das auszubauen und weitere Vertriebskanäle zu suchen.

Habt ihr Konkurrenten?

Norbert: Bei der Sattelstütze gibt es ein ähnliches Produkt. Das funktioniert aber statt Akku mit Batterien, die rosten und verkleben können. Der Anbieter hat zudem einen Knopf zum Anschalten, den jeder betätigen kann. Wir verwenden einen Aktivierungstick, der nur dem Fahrradbesitzer zur Verfügung steht.

Könntet ihr das Lichtsystem auch in mein Fahrrad einbauen?

Philipp: Prinzipiell ist es so, dass das Lichtsystem schon für spezielle Fahrradtypen gedacht ist. Sprich sportliche Bikes wie Singlespeeds oder Fixies. Es ist nicht empfehlenswert, das Damenrad mit Körbchen zu nehmen und dort das Lichtsystem einzubauen. Was du aber tun könntest, wäre, deine alte Sattelstütze und deinen Lenker mit unserer Sattelstütze und unserem Lenker auszutauschen. Auf YouTube haben wir dazu auch ganz coole Videos, die das erklären. Es dauert zehn Minuten, dann hast du beides an deinem Fahrrad ganz einfach gewechselt. Norbert: Gerade bei den Lenkern wollen wir unser Angebot an Modellen in den nächsten Monaten auch noch ausbauen, sodass da ein breiteres Spektrum abgegriffen wird.

Was sind das für Leute, die das Lichtsystem von Hikari Bike kaufen?

Philipp: Menschen, die ihr Fahrrad lieben. Norbert: Leidenschaftliche Fahrradfahrer, die nach innovativen Dingen Ausschau halten. Die vielleicht auch manchmal ein bisschen vergesslich sind mit ihrem Lichtsystem. Die den Schmerz kennen, im Dunkeln nach Hause fahren zu müssen.

Gerade in Leipzig werden ja öfter Fahrräder oder Fahrradteile gemopst. Kann man eure Sattelstütze und euren Lenker nicht auch einfach stehlen?

Philipp: Also, prinzipiell ist es erstmal so: Den Lenker und die Sattelstütze zu klauen, ist wesentlich anspruchsvoller als ein Stecksystem abzunehmen. Zudem sind wir gerade dabei, in unserem eigenen Online-Shop spezielle Sicherheitsschrauben anzubieten. Die kann man nur noch mit einem Spezialschlüssel öffnen. Insofern sind dann der Lenker und die Sattelstütze schon diebstahlsicher. Norbert: Wichtig ist aber, das muss man ehrlicherweise dazuzusagen, dass dann nur das Lichtsystem sicher ist. Nicht jedoch das Fahrrad selbst. Sein Fahrrad muss jeder nach wie vor gut anschließen und gegen Diebe schützen.

Was ist das nächste große Ziel?

Norbert: Wir hoffen erstmal, noch etwas bekannter zu werden, damit die Leute Hikari Bike mit unserem Lichtsystem in Verbindung bringen. Philipp: Wir sind ja relativ neu in der Startupszene, haben aber schon viele interessante Leute kennengelernt. Man tauscht sich aus und das bringt einen voran. Diesen Input wollen wir nutzen, um unser integriertes Lichtsystem weiterzuentwickeln und viele Menschen damit glücklich zu machen.

Für mein eigenes altmodisches Fahrrad kommt das Lichtsystem wegen des sportlichen Looks leider noch nicht in Frage. Wie ich nach dem Interview erfahren habe, planen die Jungs aber bereits ein Modell, das auch zu klassischen Damenrädern passt.