Christinas grüne Phase

Heute fahre ich mit dem Auto in den Nordwesten Leipzigs. Etwas abseits vom Großstadttrubel gibt’s hier jede Menge Wald, Wiesen – und vor allem Linden. Christina (59) empfängt mich zusammen mit Hund Niko auf dem Arm in ihrer Maisonette-Wohnung in Leipzig-Lindenthal. Die Neubausiedlung entstand Mitte der 1990er-Jahre, erzählt sie.

Hausbesuch in Lindenthal

Die Hausherrin ist im Leipziger Osten nahe der Eisenbahnstraße groß geworden, hat Medizinisch-technische Assistentin gelernt und 25 Jahre lang für die Pharma-Industrie im Außendienst gejobt. Auch die Arbeit im Labor kennt sie allzu gut, deshalb mag es die „Hobby-Einrichterin“ in den heimischen vier Wänden auch nicht steril, sondern gemütlich mit warmen Farben. Seit zehn Jahren lebt Christina auf knapp 80 Quadratmetern in ihrer Traumwohnung mit Dachschrägen, Holzbalken, einer Treppe zur Galerie und einer Terrasse mit Rundumblick.