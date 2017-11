Ein Haus voller Ideen

Vor ein paar Wochen flatterte mir eine Nachricht in den E-Mail-Postkasten, in der sich die Absenderin als großer Wohnblog-Fan outete und mich kurzerhand zum Hausbesuch einlud. Da sage ich nicht nein!

Vintage mit Chic

Am vergangenen Wochenende machte ich mich auf den Weg zu Jule und ihren Freund Stephan, die in einer Drei-Zimmer-Wohnung im Leipziger Stadtteil Gohlis daheim sind. Seit Februar 2016 fühlen sie sich im Norden der Messestadt sehr wohl. Vorher lebten sie gemeinsam in der Südvorstadt: „Das ständige Kommen und Gehen im studentischen Haus nervte irgendwann. Außerdem war die Wohnung nicht so schön geschnitten wie unsere heutige“, resümiert das Pärchen.

Bauhaus mit Stil

Das neue Quartier in der Nähe der Georg-Schumann-Straße passe zu ihrem jetzigen Lebensgefühl: „Die Hausgemeinschaft besteht aus vielen Familien, wir treffen uns im Garten hinterm Haus und geben aufeinander Acht“, plaudert die 29-jährige Fachfrau für Unternehmenskommunikation über das familiäre Klima im Mehrfamilienhaus. Das Wohngebäude im Bauhaus-Stil, dessen Fassade unter Denkmalschutz steht, ist erst vor einigen Jahren komplett entkernt und mit Innendämmung versehen worden, erzählt Stephan. Der 32-Jährige hat an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Wirtschaftsingenieurwesen studiert und arbeitet jetzt als Facility-Manager. Ein bisschen Glück war natürlich dabei, dieses Domizil zu finden, schwärmen beide gleichermaßen. Zwei Freunde wohnten in dem frisch sanierten Altbau und als die beiden im selben Haus umzogen, mussten sich Jule und Stephan schnell entscheiden. Ein einmaliges Angebot, die 95 Quadratmeter große Wohnung mit Einbauküche als Zweitbezug zu übernehmen.

Jule verbrachte ihre Kindheit im mittelsächsischen Frankenberg, Stephan wuchs in der Nähe von Torgau auf. Vor allem an den Wochenenden treibt es den jungen Mann immer mal in die alte Heimat, um Möbel aufzuarbeiten. Sein Großvater hatte eine Böttcherei und Werkzeuge gibt’s noch in Hülle und Fülle. Jules Vater ist Tischler – der große hölzerne Esstisch in der Küche war sein Einzugsgeschenk. Wie praktisch! Um ein bisschen zu plaudern, nehmen wir auf den bequemen ledernen Stühlen aus den 1970er-Jahren Platz, die aus einer alten Schule stammen.

Bitte Platz nehmen

Die meisten Einrichtungsgegenstände haben einen rein ideellen Wert für die Bewohner. Die Anzahl an Sesseln und Stühlen, verteilt auf die ganze Wohnung, entspringt einem Faible von Jule für schöne Sitzmöbel. Auch auf das orangefarbene Kanapee im XXL-Format im Gästezimmer möchte sie nicht verzichten. Denn irgendwann bekommt das einen prominenteren Platz in der Wohnung, meint sie lachend. Das dritte Zimmer sei eh so etwas wie eine „Resterampe“, neu angeschafft wurde hier nur das Gästebett.