Glücksmomente im Orient

Auf in den Leipziger Norden: Mein Gastgeber heißt Josef, ist 75 Jahre alt und lebt seit 17 Jahren im grünen Gürtel des Auwaldes in einem Ein-Zimmer-Apartment samt großer Terrasse. Der Hausherr, eine rheinische Frohnatur mit französischen Wurzeln, schwelgt noch heute in Erinnerungen: „Ich kam wegen der Liebe an die Pleiße. Diese Wohnung war für mich das Gelbe vom Ei – gesehen und gekauft.“ Als er im Jahr 2000 zwei Tage vor Weihnachten die 50 Quadratmeter in Besitz nimmt, gab es weder den elektrischen Kamin noch den begehbaren Kleiderschrank. Nur einen einzigen Raum.

Das Gelbe vom Ei

Seine Devise lautete: Wenn ich was will, bekomm ich das auch hin. Gesagt, getan: Die umfangreichen Baumaßnahmen dauerten vier Monate – alles in Eigenregie und ganz gemütlich. Josef packte eigenhändig an und schuf sich ein einzigartiges orientalisches Reich unterm Dach im zweiten Stock des Neubaus. „Die aufgehende Sonne lässt das orangefarbene Zimmer am Morgen in den Farben des Orients erstrahlen. Am Abend leuchtet der Kamin in der Ecke – einfach traumhaft“, schwärmt der Mittsiebziger bei einer Tasse Kaffee.

Luther auf der Wartburg

Er ist ein Macher mit kaufmännischer Ausbildung, später wurde er Koch und Küchenleiter. Bis Ende Oktober 2017 dann arbeitete der Freiberufler für ein Marktforschungsinstitut. Seitdem ist er Privatier mit Hobbys und kleinen Sammler-Ticks, erzählt er. Seine Gehstöckchen-Sammlung bewahrt er im Flur auf, ebenso seine unzähligen Halbschuhe im Schrank. Durch eine Zufallsbekanntschaft kam der gebürtige Rheinländer zum Film: „Plötzlich spielte ich als Komparse neben Peter Sodann im Tatort mit oder trat im historischen Lutherfilm von 2003 an der Seite von Joseph Fiennes auf. An das Gewusel auf der Wartburg denke ich immer wieder gerne zurück.“

Gute Kuche und Verdi

Oft taucht Josef auch unter seinen Kopfhörern in die Welt der Musik ab: Er liebt Verdis Opern über alles und vergöttert den Tenor Luciano Pavarotti.

Einen Blick ins zweite Wohnzimmer darf ich auch werfen. Gemeint ist die Dachterrasse, die sich im Außenbereich einmal ums ganze Zimmer schlängelt. Fürs kommende Frühjahr plant Josef ein neues Bepflanzungskonzept, das für mehr Wohlfühlatmosphäre unter freiem Himmel sorgen soll. 20 Gäste hat der gelernte Koch auf seinem Balkon schon bewirtet. Am liebsten mag er Rindersteaks und als Beilage in Knoblauch geschwenkte, weiße Bohnen. Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks.