Industriekultur trifft Moderne

Die heutige Blogstory erzählt vom geschichtsträchtigen modernen Wohnen in Leipzig. Ich bin zum ersten Mal in den ehemaligen Buntgarnwerken im Stadtteil Schleußig zu Gast – auf Einladung der studierten Kunsthistorikerin Irena. Der denkmalgeschützte Fabrikkomplex an der Weißen Elster ist ein faszinierendes Zeugnis der Industriekultur des späten 19. Jahrhunderts.

Licht, Loft und Leipzig

Schon der Eingangsbereich ist großzügig gestaltet – mit einem Concierge-Service, der in der nahenden Weihnachtszeit und den zu erwartenden Geschenkpaketen sicherlich von großem Vorteil ist. Als erstes fahre ich mit einem der zwei Aufzüge rauf zur frei zugänglichen Dachterrasse. Da erwartet mich ein sensationeller Blick über ganz Leipzig bis nach Lippendorf, wo die Schlote des Kraftwerks so richtig Dampf machen.

Meine Gastgeberin empfängt mich im 63 Quadratmeter großen Loft, das nur aus einem Zimmer besteht. Industriezeitalter trifft Moderne, sag’ ich da nur. Im Flur stehen ein Designklassiker (ein nachgebauter Eames-Chair) und ein Vintage-Schränkchen mit bunten Knäufen. An den Betonwänden hängen Kunstwerke befreundeter Künstler aus Leipzig: Die Druckgrafik „Tätowierte“ von Patrick Fauck, die Arbeiten der Illustratorin und Malerin Sabine Graf sowie ein abstraktes Bild der Malerin Cornelia Starke.

Leben im Industriedenkmal

Der untere Wohnbereich mit den zwei großen Rundbogenfenstern misst eine stattliche Deckenhöhe von 5,25 Metern und bietet einen Blick auf die gegenüberliegenden Elsterlofts. „Ich mag es, hier zu wohnen“ plaudert die gebürtige Stendalerin, die seit dem Jahr 2000 an der Messestadt „kleben“ blieb. „Wie oft ich umgezogen bin? Bei 30 habe ich aufgehört zu zählen.“ Lange Zeit sei sie im Ausland gewesen und habe in Wohngemeinschaften gelebt. Aber nie die Zeit gefunden, sich richtig einzurichten und niederzulassen. „Seit anderthalb Jahren bin ich angekommen – was könnte es Schöneres geben, als in einer sanierten, ehemaligen Industriefabrik zu leben?“, fragt sie rhetorisch zurück.

An der Decke baumelt ein kristallener Kronleuchter aus Italien – eine Reminiszenz an die Kunstepoche der Renaissance. „Das gute Stück hier aufzuhängen, hat monatelang gedauert, Geld und Nerven gekostet“, resümiert die Bewohnerin.

Über eine Treppe betrete ich die Galerie, die Irena mit einem beweglichen Vorhang, einer Art Sichtschutz, verkleidet hat. Ums große Doppelbett hängt ein Moskito-Netz, das im Sommer vor großen Faltern schützt, die sich bei offenen Fenstern in der Nacht immer mal hierhin verirren. Ansonsten sei es traumhaft, in der Nacht den Fluss plätschern zu hören, heraufziehende Gewitter oder den ersten Schneefall am ersten Adventswochenende zu beobachten, schwärmt Irena.