Kater, Koch und Küchenschlacht

Auf nach „Meyersdorf“: Benannt wurde die größte der vier Meyer’schen Wohnanlagen in Leipzig-Kleinzschocher nach Herrmann Julius Meyer. Der Verleger gründete im Jahr 1888 den „Verein zur Erbauung billiger Wohnungen“. Das Ehepaar Daniel (42) und Conny (50) wohnen seit neun Jahren in einer 63,5 Quadratmeter großen Erdgeschoss-Wohnung mit Balkon. Ihre Mitbewohner sind die schwarzen Kater Cosimo und Felix, das getigerte, kleine blinde Kätzchen hört auf den Namen Krümel.

Von der Tütensuppe zum Ton

Draußen herrscht ein lauer Sommerabend wie er im Buche steht – die Mieter sitzen auf ihren Balkonen, hören Musik und schauen neugierig, als ich um die Ecke komme und nach dem Weg frage. Die denkmalgschützte Siedlung ist 15 Hektar groß und im grünen Innenhof sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. „Aber auch die Spechte sind hier gut am Start“, erzählt der Hausherr Daniel Bäzol, der Anfang Mai in der ZDF-Fernsehsendung “Die Küchenschlacht” von sich reden machte.

Hier gibt’s nur einen Koch

Die heimische Küche in der Zwei-Zimmer-Wohnung ist ausschließlich sein Revier. „Ich war als Kind viel allein und musste mich auch beköstigen. Irgendwann habe ich eine vogtländische Kartoffelsuppe aus der Tüte mit Würstchen und Gewürzen verfeinert. Heute koche ich bei jeder Gelegenheit, manchmal aus Langeweile oder zur Ablenkung“, erzählt der Ur-Leipziger. „Oft artet es auch zum Kochmarathon aus, wenn Daniel für fünf bis sechs Tage vorkocht“, ergänzt Conny.

Im offenen Regal neben der Tür findet der Hobbykoch und Foodblogger alles, was sein Herz begehrt – Lebensmittel, Gewürze und Kräuter sowie eine Nudelmaschine stehen griffbereit. Gespeist und getrunken wird am Esstisch mit Blick in den Hinterhof. “Draußen gibt’s nur Kännchen” steht auf einem Retro-Blechschild an der Außenwand. Ein ernstgemeinter Ausspruch aus DDR-Zeiten und der damaligen Freisitzkultur.

Gute Stube in 360 Grad

Im Wohnzimmer steht ein dekorativer Blumenstrauß, den Conny erst kürzlich von ihren Chefs zum Geburtstag bekommen hat – dazu gab’s noch zwei Festivaltickets fürs Wave-Gotik-Treffen (WGT) am langen Pfingstwochenende. „Das achte Mal werden wir gemeinsam zum WGT gehen. Vorgemerkt ist auf jeden Fall das Konzert mit der Band VNV Nation“, plaudert das Pärchen. Die Musik der schwarzen Szene begleitet sie übers ganze Jahr – Höhepunkt ist seit vielen Jahren das Weihnachtskonzert von Illuminate im Leipziger Werk 2.



Hingucker in der Wohnung ist auf jeden Fall das Badezimmer, das die Bewohner über eine kleine Treppe nach unten erreichen. Das hatte Daniel schon bei der Wohnungsbesichtigung so begeistert, dass sich die beiden schnell einig waren, hier ziehen wir mit unseren drei Stubentigern ein.