Kissenschlacht im Leipziger Zentrum

Jetzt wird’s kuschelig. In dieser Woche nehme ich euch mit in einen historischen Altbau in Leipzigs Innenstadt. Verabredet bin ich mit David (34), Familienvater, Fotograf und vernarrt in schöne Kissen aller Art. Sein fast dreijähriger Sohn Friedrich, der heute kindergartenfrei hat, freut sich schon auf den Bauernhof, den die beiden am frühen Nachmittag besuchen wollen.

Emaille, Malerei und Mode

Hereinspaziert in 360 Grad

Upcycling

Modern und gemütlich präsentiert sich die Küche mit einer Arbeitsplatte von riesigen viereinhalb Metern Länge. David ist einer, der sein Essen gern auch fürs soziale Netzwerk fotografiert. Seine leckeren Pancakes-Bilder etwa landen auf dem eigenen Instagram-Profil. „Essen sollte schmecken und auch gut ausschauen“, findet der Freizeitkoch. Der massive Holztisch, passgenau zur Heizung an der Außenwand, wurde in der „Vintage Werft“ in Eisenach gebaut. Von Kunsthandwerker Lars stammt auch das Bett aus alten Gerüstbrettern. Anstatt eines Lattenrostes gibt’s eine Zieharmonika aus Holz, auf der eine gute alte Federkernmatratze liegt. Das nenn‘ ich mal Upcycling!

Gut gebettet

Auch im Schlafzimmer fallen mir sofort die farblich abgestimmten Kissen auf, die vor einer Wand wie zufällig drapiert scheinen. Eigentlich sind die Daunenpolster in der Wohnung nicht zu übersehen und sprichwörtlich in Hülle und Fülle vorhanden. „Ich habe einen Deko-Hasch-mich“, plaudert David und lacht. Willkommen im Kinderzimmer: Hier ist es hell und freundlich, mit viel Holz und Farbe sowie einem von Opa selbstgebauten Bett – und natürlich Papas karierten Kissen aus der eigenen Werkstatt.

Auffällig im Wohnzimmer ist das expressive Bild der Berliner Malerin Anna Borowy über einem Sideboard, das der Bewohner über ein Kleinanzeigenportal im Netz fand. „Es war komplett zerlegt, aber bei dem Teil musste ich einfach zugreifen.“ An der gegenüberliegenden Wand hängt ein überdimensional großes schwarz-weiß-Porträt seines Großvaters. Das Foto trägt der Enkel seit zwei Wohnungen mit sich herum. Es ist authentisch, ergreifend und lässt einen nicht mehr los.