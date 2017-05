Kunstvoll Wohnen im grünen Zwenkau

Mein Weg führt mich in dieser Woche in den Südraum nach Zwenkau. Catherine Scholz, 52 Jahre jung, lebt mit Ehemann und Tochter sowie zwei Katzen in einem denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftshaus direkt an der Leipziger Straße, der Hauptverkehrsader des Ortes. Über den Vordereingang trete ich ein in die Arbeitswelt der gebürtigen Leipzigerin – der Lehmhaus-Galerie, Pilger-Ort für alle Kunstfreunde der Region. Hier zeigt die kreative Geschäftsfrau neben ihren eigenen meist figürlichen Tonobjekten auch Werke von anderen Malern, Grafikern und Bildhauern.

„So wie ich arbeite, lebe ich auch“, sagt Catherine. Ich bin gespannt. Zuerst entdecke ich den großen Garten hinterm Haus. Eine einzigartige Oase! Und eine ehemalige Friedhofsgärtnerei, direkt an der Kirche gelegen, mit einst geordneter Struktur, die sie aber liebevoll umgestaltet und mit vielen keramischen Figuren aus der eigenen Werkstatt verschönert hat. „Hier ist nichts mehr geradlinig, es darf auch Unkraut wachsen“, so die zweifache Mutter.

Rundblick im Gartenparadies

Den alten Pool der Vorgänger verwandelte das Ehepaar in einen ökologischen Teich, in dem Frösche quaken. Hier und da finden sich Sitzgelegenheiten unter den Nadelbäumen zum Verweilen und Durchschnaufen. Mein Blick streift über einen herrlich rosa blühenden Quittenbaum, der zur Geburt der Tochter gepflanzt wurde. Ein originelles Kunstwerk aus zusammengesteckten grünen Flaschen zieht mich sofort in den Bann. „Das ist eine Pusteblumen-Adaption vom alten Leipziger Sachsenplatz“, erklärt mir die kreative Gärtnerin. Drei der Springbrunnen des Bildhauers Harry Müller zieren mittlerweile wieder den Richard-Wagner-Platz in der Pleißestadt. Die leeren Sektflaschen stammen von Ausstellungseröffnungen, die in der Galerie regelmäßig stattfinden. Upcycling – das Aufpeppen von Alltagsprodukten – ist im Garten ein großes Thema. Was aussieht wie Dachschiefer, sind alte Zeitungen, geschichtet und mit Wasser durchtränkt. „Irgendwo habe ich diese Idee aufgegriffen und als dekorative Mauer im Freien umgesetzt“, erzählt die Hausherrin.

Leben für die Kunst

Ein Faible für die Kunst hatte die Wahl-Zwenkauerin schon als Schülerin. Sie wollte malen, zeichnen und sich künstlerisch ausdrücken. Im Kinder- und Jugendzirkel für Keramik machte sie ihre ersten Schritte und ihre Figuren gewonnen sogar Preise. Ihre ersten Arbeiten in Ton zeigt sie mir später im Wohnzimmer des über 150 Jahre alten Hauses. Der Großvater war Schneider und auch die Enkelin wollte etwas mit den Händen schaffen. Nach der Schulzeit absolvierte sie eine Lehre in der Lederverarbeitungstechnik, später ging sie zum Design-Studium. Viele Jahre nach der Wende schenkten ihr die Eltern einen Workshop für Keramik-Herstellung, der das bisherige Leben auf den Kopf stellte. Der Ehemann, ein gebürtiger Quedlinburger, spürte, wie sie aufblühte und kaufte schnell entschlossen einen kleinen Brennofen für ihre keramischen Arbeiten. Seit 2006 arbeitet die Künstlerin freiberuflich, zwei Jahre später sie mit ihrer Familie ins Häuschen mit Laden im Erdgeschoss und 100 Quadratmeter Wohnfläche.

Einblick ins Lehmhaus

Über eine hölzerne Wendeltreppe gelange ich ins private Reich der Galeristin. Im Flur wurde viel Holz verbaut und gemalte Bilder hängen an den Wänden, dahinter trete ich in ein großes heimeliges Esszimmer mit alten Kirchendielen. Das ist der Rückzugsort von Catherine und ihrem Mann, hier trifft sich die Familie zum Essen und Schwatzen. Ich darf auch einen Blick in die Mini-Funktionsküche werfen, in der ein mittelalterlicher Ofen mit Räucherfach in der Wand so manche Geschichte der früher sehr bescheidenen Hütte aus Lehm erzählen könnte. Auch hier sind die Wände und Decken schief und krumm, ein Haus mit Ecken und Kanten eben. Auf dem vorgebauten Balkon gibt es eine blau gestrichene Lounge-Ecke mit einem Palettentisch, ebenfalls handmade by Scholz.