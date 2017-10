Mini statt Maxi

Vor vier Wochen hat Antonia (22) ihre Siebensachen ausgepackt und mit den Eltern ein paar Möbel zusammengebaut, um sich in der Ein-Zimmer-Wohnung im Leipziger Westen häuslich einzurichten. Ein lauschiges Plätzchen! Mit Blick auf den Kanal im Grünen erzählt die gebürtige Fränkin von ihrem Ankommen in der Messestadt, den Plänen und Zielen für die nächsten Jahre.

Kanal, Kultur und Kunst

Während die ältere Schwester schon seit geraumer Zeit in Leipzig studiert, war die jüngere bisher im thüringischen Erfurt, um sich mit der Literaturwissenschaft zu beschäftigen. In wenigen Tagen beginnt Antonia ihr Studium Verlagsmanagement an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur im Leipziger Süden. „Ich war oft übers Wochenende zu Besuch an der Pleiße. Die kulturelle Vielfalt beeindruckt mich – ich habe jetzt sogar schon einen Nebenjob im Gewandhaus gefunden“, plaudert die Würzburgerin. Das Leipziger Lebensgefühl hat sie in den zahlreichen Cafés, auf den Flohmärkten und im Neuseenland gefunden und schätzen gelernt.

Wohnen auf 37 qm

Ihr eigenes Domizil im Erdgeschoss des Altbaus misst nur 37 Quadratmeter. Gleich hinter der Wohnungstür ist eine Garderobe platziert, die Badezimmertür wird von selbstgebauten Bücherregalen umsäumt. Wohn-, Schlaf- und Küchenbereich erstrecken sich in einem Raum auf zwei Ebenen – schön hell, viel weiß und mit Licht durchflutet. Antonia mag Skandinavien und träumt von einem Auslandssemester im Norden Europas.

Ein Hingucker im kleinen Appartement ist das Podest mit der Holztreppe und dem Geländer. Vorm großen Fenster, das vom Boden bis an die Decke reicht, stehen Kakteen auf einem ehemaligen Schuhregal aus Holz und in einer Blumenampel wächst die Grünlilie. Wegen ihrer Farbe wird die Pflanze auch gern Sachsenlilie genannt. Das weiße Tischchen mit der Glasplatte neben Opas Lehnsessel, der schon über 50 Jahre alt ist, hat Antonia kurzerhand mit weißer Farbe umgestaltet. Ansonsten ist der Raum skandinavisch schlicht gehalten – mit selbstgebautem Palettenbett, einer Kleiderstange und dem Stoffschrank.

Studentisches Wohnen in 360 Grad

Und weil es so schön ist, gibt’s auch noch einen kleinen Balkon mit Aussicht auf Abendsonne und Blick in den grünen Hinterhof mit Hecken, Spatzen und ein paar letzten Herbstblümchen.