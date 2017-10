Nur Fliegen ist schöner

Man(n) oder Frau sieht sich immer zwei Mal im Leben: Ich bin mit Marc verabredet, den ich vor vier Jahren bereits in seinem Appartement in einem geschichtsträchtigen Haus im Leipziger Zentrum-Nord besuchen durfte. Der 34-Jährige ist noch immer froh darüber, die helle Drei-Zimmer-Wohnung mit großem Balkon und Südausrichtung mitten in der Pleißestadt gefunden zu haben.

Stil und Farbe

Einige Möbel kommen mir noch bekannt vor, das Farbkonzept und die Deko hat er seit meinem ersten Hausbesuch im März 2013 selbstverständlich verändert. „Man muss schließlich mit der Zeit gehen“, plaudert der kreative Leipziger. Der studierte Kommunikationswirt betreibt seit sechs Jahren das Studio44, eine Vermietung für stilvolle Übernachtungsmöglichkeiten in der Messestadt. Das Konzept „Apartments with Harmony“ zielt auf Individualität, Herzlichkeit und ein besonderes Wohlfühlen bei den Leipzig-Besuchern. Ähnlich wohl fühle ich mich in seinen vier Wänden – wie bei einem Freund daheim.

Die 85 Quadratmeter sind großzügig verteilt: Vom kleinen Eingangsbereich geht es linkerhand ins Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, geradeaus liegt ein Arbeitszimmer, das früher Gäste beherbergte, und rechts trete ich in den Wohn- und Essbereich (mit kleiner Kochnische) ein, dem sich das Schlafzimmer mit einem separaten Bad anschließt. Auf dem 20 Quadratmeter großen Balkon ist schon der Herbst eingezogen – Gräser und Blumen werden erst im nächsten Frühjahr wieder grünen und blühen.

Inspiration

Der schöne, sonnige Oktobertag lässt auch die Wohnung strahlen Die Zimmer gen Süden glänzen im Licht und setzen Designerstücke, einen selbstrestaurierten Antikschrank aus dem 18. Jahrhundert und alte Flohmarkt-Stühle gekonnt in Szene. Ein Blick zur Wand: Für die fotografischen Kunstwerke mit Inselbewohnern aus Papua-Neuguinea ist Marc, der auch als Flugbegleiter arbeitet, extra über den großen Teich nach New York gejettet, um die Bilder des südafrikanischen Fotografen Bruce Marais käuflich zu erwerben.

Die Wohnung kommt ohne große Schnörkel aus – ein paar gelbe Rosen, eine alte Reise-Schreibmaschine, ein massiver Kerzenständer und ein paar persönliche Dinge sprechen für den stilbewussten, gebürtigen Leipziger.