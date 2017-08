Skandinavisch schön

Mein Weg führt mich stadtauswärts in Richtung Leipziger Südraum. In einem Neubau mit Gartengrundstück begrüßt mich Sabine (53), die sich mit ihrer Familie hier einen modernen Wohntraum erfüllt und daneben ein Kleinod geschaffen hat – das sogenannte „Binehaus“. Dorthin zieht sich die Hausherrin zum Malen zurück, denn die bildende Kunst ist seit vielen Jahren ihre Leidenschaft.

Im großzügigen Wohnbereich steht eine weiße Ledercouch mit vielen Kissen, nebenan ein gemütlicher Korbsessel zum Entspannen, zudem ein Sideboard mit einer Plastikfigur und einem Gesteck aus Blättern und hölzernen Zweigen. An den weißen Wänden hängen Acryl-Bilder der Künstlerin – aber ohne Unterschrift. „Wenn ich die Leinwände nicht signiere, dann möchte ich sie auch nicht hergeben“, erklärt die gebürtige Leipzigerin, die Inhaberin eines Kosmetiksalons ist.

360-Grad-Panorama

Natur pur

Die Sitzmöbel aus weißem Kunstleder mit verchromten Kufenfüßen sind bequem, abwaschbar und mit Armlehnen ausgestattet. Am Tisch trifft sich die Familie mit den erwachsenen Kindern nicht einfach nur zum Essen, denn hier werden die Mahlzeiten an besonderen Tagen gemeinsam zelebriert und Kommunikation ist allen wichtig. In der großen offenen Einbauküche stehen Sabine und ihr Partner meist zusammen am Herd. Während Jens (54) fürs Fleisch zuständig ist, mag Sabine lieber Fisch, Gemüse und Salate.

Farben im „Binehaus“

Große Fensterfronten bieten dem Auge einen weiten Blick in eine grüne Oase hinterm Haus. Auch im Außenbereich finden sich Objekte, die die leidenschaftliche Künstlerin während ihren Sommerakademie-Kursen in den letzten Jahren kreiert hat. Und hier steht auch das „Binehaus“, ein kleines Häuschen aus Holz, in das sich Sabine nach langen Arbeitstagen an die Staffelei zurückzieht. Sie malt mit Acrylfarben und experimentiert gern mit verschiedenen Materialien. „Ich spiele mit ganz unterschiedlichen Stoffen und schaue einfach was passiert“, sagt die kreative Geschäftsfrau, die die Angelegenheiten gern selbst in die Hand nimmt.

Im Wohnhaus wurden übrigens Fliesen in graumelierter Holzoptik verlegt. „Total pflegeleicht“, meint die Hausfrau Sabine mit Blick auf die Reinigung der 160 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei Etagen.