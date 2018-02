Südstaatenflair auf dem Lande

Rein ins Auto und raus aufs Land: In einem kleinen Dörfchen (südlich von Leipzig), wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, lerne ich Anke und Hendrik in ihrem gemütlichen Zuhause kennen. In absolut ruhiger Lage hat sich das Ehepaar Ende der 1990er-Jahre ein 130 Quadratmeter großes Häuschen gebaut, das sie nach ihrer Fasson eingerichtet haben.

Erste Wohnung in der Platte

Kennengelernt haben sich die „Wendekinder“ in einer Berufsschule, in der sie eine kaufmännische Ausbildung absolvierten. Bei einer Veranstaltung in der Aula hat’s zwischen den beiden gefunkt: „Er spielte Klavier und das fand ich toll“, schwärmt Anke. Ihre erste Bleibe war eine 20 Quadratmeter große städtische Plattenbauwohnung, in der sie gemeinsam mit einem Wellensittich ein Jahr lang lebten. „Platte war billig und gut – wir vergrößerten uns in den nächsten Jahren von einer Ein-Raum- bis zur Drei-Raumwohnung. Als unser Söhnchen 1997 auf die Welt kam, beschlossen wir ein eigenes Nest auf dem Lande zu bauen“, erzählt der Familienvater.

Ein Traum wird wahr

Beim Blättern in einem Hauskatalog hat er später sein Traumhaus im amerikanischen Südstaatenflair gefunden: im verwinkelten Landhausstil mit Veranda und ganz viel Holz. Er liebt den US-Lifestyle und seine Augen beginnen zu leuchten, wenn er an die Comic-Helden seiner Kindheit denkt – an Dig, Dag und Digedag, die drei witzige Kerlchen aus dem Mosaik von Hannes Hegen. Vor allem die Serie „Die Digedags in Amerika“ hat er verschlungen, erinnert sich Hendrik.

Verantwortlich für die Holzverkleidung der Wände und Decken war der Hausherr gemeinsam mit seinem Vater. Auch um die Dekoration der vier Wände kümmerte er sich, erzählt seine Frau und verweist auf eine Gardine, die Hendrik eigenhändig mit der Maschine genäht hat. Während sie unzählige Bücher gelesen hat und sammelt, jage er seit Kindertagen nach Nippes wie Zinn- und Glasfiguren.

Landhaus-Rundblick

Auch das Hochzeitsgeschirr der Eltern aus den 1950er-Jahren hat einen Ehrenplatz in einer Anrichte gefunden. Als die Kätzchen Amy und Maggie noch nicht die „Alleinherrschaft“ über das Landhaus innehatten, lebten im selbstgebauten Terrarium einige Reptilien. Heute erinnert nur noch ein kleiner Wanddeko-Salamander neben der Terrassentür an den früheren Mini-Zoo der beiden Bewohner.