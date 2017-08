Von Möckern ans Meer

In dieser Woche tauche ich ein in eine grüne Wohlfühloase und bin zu Gast bei Anja (Name geändert) in Leipzig-Möckern. Das Wohnhaus in der Sternsiedlung stammt aus den 1930ern, die Bewohnerin lebt hier seit dem Jahr 2000. Im 300 Quadratmeter großen Garten hinterm Haus tanken die Besitzer Energie und Kraft, entspannen vom Job oder feiern mit Freunden. Auch Kater Tiger fühlt sich im Außenbereich pudelwohl. Am liebsten faulenzt er unterm Blätterdach und beobachtet seine Alltags-Welt.

Teich, Bäume und Träume

Der parkähnliche Garten lädt an dem Tag meines Besuches zum Lustwandeln ein. Die Sonne lacht vom Himmel und ich genieße die Farben in vollen Zügen: Das satte Grün der Pflanzen, den Anblick von reifenden Brombeeren, die schmackhaften Pflaumen und hellgelben Kornäpfel an den Obstbäumen. Auf dem Teich, der demnächst aus Kosten- und Zeitgründen verschwinden soll, blüht noch eine allerletzte Seerose und im Schilf versteckt sich ein orangefarbenes Fahrrad. Auch Frösche und Goldfische müssen dann in ein neues Gewässer umziehen. Im nächsten Jahr will die Gartenfrau nämlich an dieser Stelle eine Outdoor-Küche bauen.

Terrasse mit Herz

Im runden Holzpavillon ist es nicht nur am Abend gemütlich, hier finden beispielsweise bei Partys bis zu 20 Personen Unterschlupf – ein Rückzugsort vor stechenden Mücken oder bei trübem Regenwetter. Der Lieblingsplatz der gebürtigen Leipzigerin ist allerdings die Terrasse, die sie mit viel Liebe zu etwas Besonderem gestaltet hat. Türkis, Orange und Grün dominieren in Kombination mit Holz und selbstgebauten Palettenmöbeln. Auf der hellblauen Hollywood-Schaukel mit Blick in den traumhaften Garten lassen sich die Mühen des Tages schnell vergessen.