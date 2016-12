Wohnblog Best Of – zweites Halbjahr

Bevor ich das alte Jahr verabschiede, möchte ich all jenen danken, die mich auch in den vergangenen sechs Monaten in ihre vier Wände eingeladen haben! Ich war zu Gast bei Familien, Paaren und in Single-Haushalten in ganz Leipzig und Umgebung. Sie, liebe Bewohner, haben mich herzlich empfangen, mir sehr viel Persönliches erzählt und anschließend durfte ich mit meiner Kamera Ihr ganz privates Reich erkunden.

Am letzten Freitag des alten Jahres lade ich zu einem „Best Of″ der zurückliegenden sechs Monate ein. Dafür habe ich aus einigen Beiträgen, die ich von Juli bis Dezember 2016 geschrieben und produziert habe, jeweils vier Fotos ausgewählt. Haben Sie die eine oder andere Wohnung nicht mehr vor Augen, dann stöbern Sie ganz einfach im Blog-Archiv. Hier finden Sie alle Artikel der vergangenen vier Jahre mit sämtlichen Fotogalerien.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Jahreswechsel.

Auf Wiedersehen bis 2017!

Wurzeln schlagen in Reudnitz

Anfang Juli besuchte ich Ronja im Leipziger Osten, die ganz in der Nähe zur belebten Dresdner Straße ein ruhiges Wohnfleckchen gefunden hat. Grün ist’s nicht nur vor der Haustür, sondern auch in ihren vier Wänden. Aufgewachsen ist die 26-Jährige in Sassnitz, nach dem Abitur verließ sie die Insel Rügen und ging zum Studium nach Greifswald. Für ihren ersten Job zog die junge Frau vor zwei Jahren an die Pleiße. Hier gibt’s ein paar ausgewählte Einblicke in ihre einzigartig-schöne Zwei-Zimmer-Wohnung!

Mediterranes Flair in Leipzig

Unweit vom Palmengarten in ruhiger, idyllischer Lage mit Ausblick auf den Leipziger Stadtteil Lindenau war ich im Hochsommer bei einer kleinen Familie zu Hause. Sie haben sich vier Zimmer auf zwei Etagen gemütlich eingerichtet und auch auf dem Holzbalkon lässt es sich in lauschigen Nächten wunderbar chillen.

Sehnsucht nach Meer und Sonne

Mitte September war ich im Graphischen Viertel östlich der Leipziger Innenstadt unterwegs. Unterm Dach erwartete mich eine 34-jährige Journalistin, die hier mit Tochter und Haustier auf 80 Quadratmetern und einem sensationellen Ausblick auf das Zentrum der Messestadt wohnt.

Licht an – Wohnen mit Charakter

Im September laufe ich zu Fuß über Leipzigs Kneipenmeile KarLi zu Christiane in die Leipziger Südvorstadt. Gemeinsam mit ihrem Freund hat sie sich in einer komplett sanierten Altbauwohnung eingerichtet. Auch ihr könnt das Pärchen besuchen – sie vermieten ein Gästezimmer mit Fußbodenheizung!

Nostalgisches aus der Leipziger Vorstadt

Ende September ging es diesmal mit dem Auto gen Süden ins beschauliche Pegau. Meine Fahrt endet in der Leipziger Vorstadt-Straße, wo ich mit Beate als erstes einen Kaffee trinke. Das mehrstöckige Haus wurde 1927 gebaut, sie lebt mit ihrem Ehemann auf 100 Quadratmetern, zwei Etagen, vier Zimmern und einem Balkon mit Blick zum Garten.

Ich bin ein Sommerkind

Im November bin ich zu Gast bei Annett Gerhardt, deren Leben sich an zwei Orten in Leipzig abspielt: In ihrer Selbermachwerkstatt in Kleinzschocher und in den vier Wänden in Connewitz. Begleiten Sie mich in ihre lebendige, offene Wohnküche mit dem großen Holzregal, das aus einer Ladeneinrichtung stammt, dem selbstgebauten Esstisch und dem Sofa aus umfunktionierten Grafikschränken. So geht Leben!