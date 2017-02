Wohnen ohne Hindernisse

Mit dem Auto fahre ich in dieser Woche übers Land zu einem Pärchen, das sich kurz nach der Wende kennen- und später lieben gelernt hat. Dieter ist 66 Jahre, Bau-Ingenieur im Ruhestand, Dagmar vier Jahre jünger und war ehemals als Industriekauffrau tätig. Ihr kleines Eigenheim steht auf einem Eckgrundstück in der Nähe des Kulkwitzer Sees in Leipzig.

Nachdem die beiden mehr als 20 Jahre im Westen der Republik verbracht haben, kehrte die gebürtige Leipzigerin mit ihrem Schatz vor fünf Jahren an die Pleiße in ihre alte Heimat zurück. Aufgewachsen ist Dagmar in Engelsdorf, später lebte sie in Anger-Crottendorf. Jetzt genießen sie die himmlische Ruhe in der Siedlung, die Seenlandschaft vor der Haustür und die gute Infrastruktur, denn Supermarkt und Ärztehaus sind wohnortnah gleich um die Ecke.

Altersgerechtes Wohnen

Beim Hausbau hat der Fachmann ein besonderes Augenmerk auf altersgerechtes und barrierefreies Wohnen gelegt. Die 110 Quadratmeter Wohnfläche und der Hauswirtschaftsraum liegen auf einer Ebene, die Zimmer sind überschaubar, es gibt keine Treppen und ein Bad mit einer ebenerdigen Luxusdusche. Auf dem Dach ist zudem eine Photovoltaik-Anlage angebracht, die die Stromkosten enorm niedrig hält. Auf Parkett hat Dieter ganz bewusst verzichtet: „Das ist meist nach zehn Jahren abgewirtschaftet und muss erneuert werden. Wir haben uns für strapazierfähiges Laminat mit Fußbodenheizung entschieden.“

XXL-Bad in 360 Grad

Offener Wohnbereich

Während Ehefrau Dagmar, eine leidenschaftliche Köchin, in der alten Wohnung versteckt in einer separaten Küche werkelte, ist der neue Wohn-, Koch- und Essbereich nun der Mittelpunkt des Hauses. „Das ist auch gut so, denn Dieter isst gern zwei Mal am Tag warm“, plaudert die Hausfrau. Am liebsten mag ihr Mann italienische Gerichte, passend dazu hängen an der Wand neben dem Kamin jede Menge Fotos aus Bella Italia.

Seitdem das Paar nicht mehr berufstätig ist, sind sie permanent unterwegs. Egal, ob sie mit dem Kreuzfahrtschiff über die Meere schippern, Thailand – das Land des Lächelns – erkunden oder das faszinierende indische Bombay entdecken. Sie genießen die Freiheit des gemeinsamen Reisens mit allen Sinnen.

Schmuckstücke

Daheim in den eigenen vier Wänden legen sie Wert auf Möbel und Deko, die Ästhetik und Harmonie ausstrahlen. Wie beispielsweise den gläsernen Couchtisch mit der Erdkugel, den antiken Flurschrank aus Palisander-Holz und Buddha-Statuen, die auf Holzbalken aus einem alten Fachwerkhaus einen Platz gefunden haben. Aber auch alte Waffeleisen, mit denen Dieters eigene Großmutter vor über 100 Jahren schon Süßes auf den Tisch gezaubert hat, hängen an der Wand im Küchenbereich.